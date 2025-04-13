Аллергозан® раствор оральный (Allergosan® oral solution)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Аллергозан раствор оральный 0.5 мг/мл бутылка стеклянная 120 мл №1
Sopharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Аллергозан раствор оральный 0.5 мг/мл бутылка стеклянная 120 мл №1
Sopharma
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Аллергозан раствор оральный 0.5 мг/мл бутылка стеклянная 120 мл №1
Sopharma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Полтавская, 10
2.6 км
Аллергозан раствор оральный 0.5 мг/мл бутылка стеклянная 120 мл №1
Sopharma
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Аллергозан раствор оральный 0.5 мг/мл бутылка стеклянная 120 мл №1
Sopharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Аллергозан раствор оральный 0.5 мг/мл бутылка стеклянная 120 мл №1
Sopharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 23
3.4 км
Аллергозан раствор оральный 0.5 мг/мл бутылка стеклянная 120 мл №1
Sopharma
202,13
Экономия при брони: -11,19 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
Аллергозан раствор оральный 0.5 мг/мл бутылка стеклянная 120 мл №1
Sopharma
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Антоновича, 170/172
4.0 км
Аллергозан раствор оральный 0.5 мг/мл бутылка стеклянная 120 мл №1
Sopharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
6.9 км
Аллергозан раствор оральный 0.5 мг/мл бутылка стеклянная 120 мл №1
Sopharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 22/20
8.6 км
Аллергозан раствор оральный 0.5 мг/мл бутылка стеклянная 120 мл №1
Sopharma
175,14
Экономия при брони: -10,07 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 12
8.7 км
Аллергозан раствор оральный 0.5 мг/мл бутылка стеклянная 120 мл №1
Sopharma
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Аллергозан раствор оральный 0.5 мг/мл бутылка стеклянная 120 мл №1
Sopharma
184,00
Экономия при брони: -20,00 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
10.1 км
Аллергозан раствор оральный 0.5 мг/мл бутылка стеклянная 120 мл №1
Sopharma
176,53
Экономия при брони: -5,30 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
Аллергозан раствор оральный 0.5 мг/мл бутылка стеклянная 120 мл №1
Sopharma
184,00
Экономия при брони: -20,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 166-В
10.6 км
Аллергозан раствор оральный 0.5 мг/мл бутылка стеклянная 120 мл №1
Sopharma
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 168
10.7 км
Аллергозан раствор оральный 0.5 мг/мл бутылка стеклянная 120 мл №1
Sopharma
190,45
Экономия при брони: -5,71 грн
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Берестейский, 136
11.2 км
Аллергозан раствор оральный 0.5 мг/мл бутылка стеклянная 120 мл №1
Sopharma
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Открывается в 08:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
20.0 км
Аллергозан раствор оральный 0.5 мг/мл бутылка стеклянная 120 мл №1
Sopharma
176,53
Экономия при брони: -5,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, бульв. Независимости, 7
20.6 км
Аллергозан раствор оральный 0.5 мг/мл бутылка стеклянная 120 мл №1
Sopharma