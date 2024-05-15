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Аллергозан раствор оральный 0,5 мг/мл бутылка стеклянная 120 мл с мерным стаканчиком и дозирующим шприцем, №1 - Днепр (Днепропетровск) (519505) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 42 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
140,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
140,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
148,82
Экономия: -21,59 грн
127,23 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
140,02
Экономия: -13,76 грн
126,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
159,03
Экономия: -28,95 грн
130,08 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
140,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
140,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
140,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
142,55
Экономия: -15,65 грн
126,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
141,55
Экономия: -16,76 грн
124,79 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
143,25
Экономия: -15,64 грн
127,61 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
140,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
140,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (3)
139,98
Экономия: -13,58 грн
126,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
140,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
139,53
Экономия: -13,31 грн
126,22 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
140,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
140,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
140,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
140,00 грн