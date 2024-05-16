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Vaco Kids спрей 3 в 1 от комаров, клещей и мошек 80 мл для детей от 1 года - Харьков (916579) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Великая Дымерка, ул. Парковая, 1-Г
Всего: упаковка (1)
150,50 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 07:00
Бердичев, ул. Европейская, 128
Всего: упаковка (1)
120,50
Экономия: -3,61 грн
116,89 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 07:30
Бердичев, ул. Расковой, 1
Всего: упаковка (3)
120,50
Экономия: -3,61 грн
116,89 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Одесская, 51
Всего: упаковка (2)
120,50
Экономия: -3,61 грн
116,89 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
Всего: упаковка (1)
122,50
Экономия: -7,35 грн
115,15 грн
Медит-м
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Закрыто Открывается в 07:30
Золотоноша, ул. Защитников Украины, 1-А
Всего: упаковка (2)
124,80 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Героев Днепра, 6
Всего: упаковка (2)
120,20 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 335
Всего: упаковка (2)
120,20 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 325
Всего: упаковка (2)
120,20 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Чехова, 108
Всего: упаковка (2)
120,20 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 274/1
Всего: упаковка (2)
120,20 грн
Гала аптека
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Открыто Круглосуточно
Черкассы, бульв. Шевченко, 205
Всего: упаковка (2)
116,40 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 180
Всего: упаковка (2)
124,80 грн
Гала аптека
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Открыто Круглосуточно
Черкассы, бульв. Шевченко, 116
Всего: упаковка (2)
128,50 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 189
Всего: упаковка (2)
111,80 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Черкассы, ул. Телиги Елены, 1
Всего: упаковка (2)
120,20 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 24
Всего: упаковка (2)
120,20 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Смела, ул. Телеграфная, 9-Б
Всего: упаковка (2)
120,20 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Смела, ул. Кармелюка, 74-Б
Всего: упаковка (2)
120,20 грн
Фармсвит
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Закрыто Открывается в 10:00
Мена, ул. Героев АТО, 7
Всего: упаковка (20)
133,60 грн