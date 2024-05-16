Все аптеки Украины
АКВАТАБС-8,68Цены в аптеках

АКВАТАБС-8,68 таблетки 17,36 г банка пластиковая, №60 - Харьков (44902) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Новый Буг, ул. Гагарина Юрия, 11/3
Всего: упаковка (1)
1800,48 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Баштанка, ул. Юбилейная, 82-А
Всего: упаковка (1)
1904,00 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Еланец, ул. Парковая, 4/1
Всего: упаковка (1)
1904,00 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом