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Аксотилин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер, №30 - Запорожье (808836) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 25 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
638,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
642,87 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
651,56
Экономия: -31,56 грн
620,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
655,84
Экономия: -35,84 грн
620,00 грн
Аптека интернет цен
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
678,00
Экономия: -59,10 грн
618,90 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (2), блистер (1)
643,92 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
638,40 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
638,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
638,40 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
638,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
647,53
Экономия: -27,53 грн
620,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
638,40 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
638,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (10)
652,36
Экономия: -32,36 грн
620,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
638,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
638,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
638,40 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
638,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
638,40 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
638,40 грн