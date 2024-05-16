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Аксотилин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер, №30 - Киев (808836) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 128 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (68)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
638,40 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
645,75 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (28), блистер (1)
614,82 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (68)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
638,40 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
795,00
Экономия: -168,49 грн
626,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (68)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
638,40 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1), блистер (2)
615,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1), блистер (1)
621,76
Экономия: -33,36 грн
588,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (68)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
638,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (68)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
638,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (68)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
638,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
608,71
Экономия: -22,96 грн
585,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
611,58
Экономия: -25,83 грн
585,75 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (68)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
638,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (68)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
638,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
Всего: упаковка (68)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
638,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (68)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
638,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (68)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
638,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (68)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
638,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 31
Всего: упаковка (68)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
638,40 грн