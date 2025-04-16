Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Запорожье
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -58,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
8.8 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -58,70 грн
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 16-А
62.6 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -58,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 46
68.5 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -58,70 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
69.2 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -58,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Словацкого Юлиуша, 10
69.4 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -58,70 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Алмазная, 6/11
196.4 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -39,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Мира, 9
196.9 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -39,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Ахтырский Путь, 121-Б
199.0 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -39,20 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Пашутинская, 75
227.1 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -58,70 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
248.1 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -56,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бригады Хартия, 24/17
249.2 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
416,25
Экономия при брони: -10,05 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
249.9 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -56,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
253.3 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -56,30 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 72-Д
257.5 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
434,99
Экономия при брони: -28,79 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, просп. Химиков, 30/4-А
287.2 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -58,70 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Вернигоры, 4
288.4 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -58,70 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
289.0 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -58,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
360.6 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 46
368.1 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP