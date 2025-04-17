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Синелия (Synelia)
Синелия (Synelia)
Винница
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Свободы, 1-А
110.3 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони:
-60,50 грн
402,00
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Подольская, 73-А
111.4 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
416,25
Экономия при брони:
-14,25 грн
402,00
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Добровольческих Батальонов, 2-А
130.8 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
231,25
Экономия при брони:
-30,25 грн
201,00
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Гоголя, 16
132.9 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони:
-60,50 грн
402,00
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, просп. Независимости, 53-Д
134.4 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
231,25
Экономия при брони:
-30,25 грн
201,00
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Срибнокильская, 3-Д
200.6 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
373,56
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 60/10
209.0 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
357,60
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Мира, 5
214.0 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, просп. Химиков, 30/4-А
258.1 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони:
-60,50 грн
402,00
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Вернигоры, 4
258.4 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони:
-60,50 грн
402,00
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
259.1 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони:
-60,50 грн
402,00
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Хоткевича, 65-А
275.8 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони:
-30,30 грн
432,20
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 173-В
280.0 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони:
-30,30 грн
432,20
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Луцк, просп. Победы, 12
281.4 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони:
-60,50 грн
402,00
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Пашутинская, 75
287.5 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони:
-60,50 грн
402,00
грн
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Пульс
Закрыто
Открывается в 05:00
Львов, ул. Гринченко, 2-А
327.9 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
457,60
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 10
329.5 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
416,25
Экономия при брони:
-14,25 грн
402,00
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
330.6 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони:
-60,50 грн
402,00
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 05:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 364
335.1 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони:
-60,50 грн
402,00
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Моршин, ул. Франко Ивана, 39-Б
335.9 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони:
-60,50 грн
402,00
грн
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