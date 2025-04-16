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Синелия (Synelia)
Синелия (Synelia)
Николаев
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
99.9 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
249,31
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
113.2 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони:
-60,50 грн
402,00
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Пашутинская, 75
175.9 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони:
-60,50 грн
402,00
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
259.1 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони:
-60,50 грн
402,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
262.4 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони:
-60,50 грн
402,00
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, просп. Химиков, 30/4-А
274.8 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони:
-60,50 грн
402,00
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Вернигоры, 4
277.2 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони:
-60,50 грн
402,00
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
278.3 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони:
-60,50 грн
402,00
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
278.9 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони:
-60,50 грн
402,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 46
285.6 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони:
-60,50 грн
402,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Днепр, ул. Словацкого Юлиуша, 10
285.6 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони:
-60,50 грн
402,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 16-А
287.8 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони:
-60,50 грн
402,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Белая Церковь, просп. Независимости, 53-Д
344.6 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони:
-60,50 грн
402,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Белая Церковь, ул. Гоголя, 16
346.6 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони:
-60,50 грн
402,00
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Полтава, ул. Алмазная, 6/11
347.3 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони:
-40,40 грн
422,10
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Белая Церковь, ул. Добровольческих Батальонов, 2-А
350.2 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
231,25
Экономия при брони:
-30,25 грн
201,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Полтава, ул. Мира, 9
351.6 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони:
-40,40 грн
422,10
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Полтава, ул. Ахтырский Путь, 121-Б
354.8 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони:
-40,40 грн
422,10
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Срибнокильская, 3-Д
397.9 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
373,56
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 60/10
411.3 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
357,60
грн
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