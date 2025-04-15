Львов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Львов
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -58,70 грн
Аптека бам
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 10
3.6 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
416,25
Экономия при брони: -12,45 грн
Пульс
Львов, ул. Гринченко, 2-А
4.5 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 364
5.8 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -58,70 грн
В городах рядом
Подорожник
Трускавец, ул. Суховоля, 31-Г
72.6 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -58,70 грн
Подорожник
Моршин, ул. Франко Ивана, 29-К
76.9 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -58,70 грн
Подорожник
Моршин, ул. Франко Ивана, 39-Б
77.4 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -58,70 грн
Подорожник
Ивано-Франковск, ул. Хоткевича, 65-А
114.3 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -29,40 грн
Подорожник
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 173-В
114.3 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -29,40 грн
Аптека бам
Тернополь, ул. Мира, 5
116.7 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -69,40 грн
Подорожник
Луцк, просп. Победы, 12
138.5 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -58,70 грн
Подорожник
Хмельницкий, ул. Подольская, 73-А
218.6 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
416,25
Экономия при брони: -12,45 грн
Аптека бам
Хмельницкий, ул. Свободы, 1-А
219.6 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -58,70 грн
Подорожник
Белая Церковь, ул. Добровольческих Батальонов, 2-А
434.1 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
231,25
Экономия при брони: -29,35 грн
Подорожник
Белая Церковь, ул. Гоголя, 16
437.8 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -58,70 грн
Подорожник
Белая Церковь, просп. Независимости, 53-Д
440.1 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -58,70 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Срибнокильская, 3-Д
475.5 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Красной Калины, 60/10
476.2 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
Аптека
Черкассы, ул. Вернигоры, 4
579.9 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -58,70 грн
Аптека бам
Черкассы, просп. Химиков, 30/4-А
580.1 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -58,70 грн