Киев
Синелия (Synelia)

Синелия (Synelia)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 4 аптеках в Львов
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -58,70 грн
403,80 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 10
3.6 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
416,25
Экономия при брони: -12,45 грн
403,80 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Гринченко, 2-А
4.5 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
457,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 364
5.8 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -58,70 грн
403,80 грн
В городах рядом
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Трускавец, ул. Суховоля, 31-Г
72.6 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -58,70 грн
403,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Моршин, ул. Франко Ивана, 29-К
76.9 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -58,70 грн
403,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Моршин, ул. Франко Ивана, 39-Б
77.4 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -58,70 грн
403,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Хоткевича, 65-А
114.3 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -29,40 грн
433,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 173-В
114.3 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -29,40 грн
433,10 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Мира, 5
116.7 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -69,40 грн
393,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Луцк, просп. Победы, 12
138.5 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -58,70 грн
403,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Подольская, 73-А
218.6 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
416,25
Экономия при брони: -12,45 грн
403,80 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Свободы, 1-А
219.6 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -58,70 грн
403,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Белая Церковь, ул. Добровольческих Батальонов, 2-А
434.1 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
231,25
Экономия при брони: -29,35 грн
201,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Белая Церковь, ул. Гоголя, 16
437.8 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -58,70 грн
403,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Белая Церковь, просп. Независимости, 53-Д
440.1 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -58,70 грн
403,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Срибнокильская, 3-Д
475.5 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
373,56 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 60/10
476.2 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
357,60 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Вернигоры, 4
579.9 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -58,70 грн
403,80 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, просп. Химиков, 30/4-А
580.1 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -58,70 грн
403,80 грн
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