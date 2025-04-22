Киев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Киев
Аптека низких цен
Киев, ул. Срибнокильская, 3-Д
9.5 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Красной Калины, 60/10
10.7 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
В городах рядом
Подорожник
Белая Церковь, ул. Добровольческих Батальонов, 2-А
77.4 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
231,25
Экономия при брони: -35,55 грн
Подорожник
Белая Церковь, ул. Гоголя, 16
78.1 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -71,10 грн
Аптека бам
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
156.9 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -71,10 грн
Аптека
Черкассы, ул. Вернигоры, 4
157.7 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -71,10 грн
Аптека бам
Черкассы, просп. Химиков, 30/4-А
159.3 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -71,10 грн
Аптека бам
Кропивницкий, ул. Пашутинская, 75
250.3 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
Аптека бам
Хмельницкий, ул. Свободы, 1-А
275.8 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -71,10 грн
Подорожник
Хмельницкий, ул. Подольская, 73-А
277.6 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
416,25
Экономия при брони: -24,85 грн
Подорожник
Ровно, ул. Червония Василия, 39
301.2 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -71,10 грн
Аптека бам
Полтава, ул. Алмазная, 6/11
301.6 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -47,40 грн
Подорожник
Полтава, ул. Мира, 9
305.8 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -47,40 грн
Подорожник
Полтава, ул. Ахтырский Путь, 121-Б
306.7 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -47,40 грн
Подорожник
Луцк, просп. Победы, 12
367.1 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -71,10 грн
Аптека бам
Тернополь, ул. Мира, 5
367.6 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
Аптека бам
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
388.5 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -71,10 грн
Подорожник
Днепр, ул. Словацкого Юлиуша, 10
393.7 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -71,10 грн
Подорожник
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 46
394.6 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -71,10 грн
Аптека бам
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
405.9 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -66,20 грн