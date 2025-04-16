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Синелия (Synelia)
Синелия (Synelia)
Кривой Рог
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Пашутинская, 75
106.3 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони:
-58,70 грн
403,80
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
130.1 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони:
-58,70 грн
403,80
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
132.7 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони:
-58,70 грн
403,80
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Днепр, ул. Словацкого Юлиуша, 10
137.9 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони:
-58,70 грн
403,80
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 46
138.0 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони:
-58,70 грн
403,80
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
138.5 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони:
-58,70 грн
403,80
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 16-А
141.5 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони:
-58,70 грн
403,80
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, просп. Химиков, 30/4-А
193.5 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони:
-58,70 грн
403,80
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Вернигоры, 4
195.4 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони:
-58,70 грн
403,80
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
196.6 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони:
-58,70 грн
403,80
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Полтава, ул. Алмазная, 6/11
202.0 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони:
-39,20 грн
423,30
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Полтава, ул. Мира, 9
205.8 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони:
-39,20 грн
423,30
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Полтава, ул. Ахтырский Путь, 121-Б
208.9 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони:
-39,20 грн
423,30
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
246.2 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
249,31
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Греческая, 46
255.3 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
213,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
262.2 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони:
-58,70 грн
403,80
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 19:30
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
308.1 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони:
-56,30 грн
406,20
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
311.1 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони:
-56,30 грн
406,20
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 38
313.5 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони:
-56,30 грн
406,20
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Бригады Хартия, 24/17
313.9 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
416,25
Экономия при брони:
-10,05 грн
406,20
грн
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