Харьков (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Харьков
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -70,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
3.8 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -70,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
4.8 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -70,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бригады Хартия, 24/17
7.8 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
416,25
Экономия при брони: -23,75 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
8.0 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 72-Д
8.7 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
434,99
Экономия при брони: -42,49 грн
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Ахтырский Путь, 121-Б
125.1 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -39,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Мира, 9
127.8 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -39,20 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Алмазная, 6/11
133.2 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -39,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Словацкого Юлиуша, 10
190.4 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -58,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 46
190.9 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -58,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 16-А
193.0 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -58,70 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
195.6 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -58,70 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
253.2 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -58,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
256.2 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -58,70 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
307.3 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -58,70 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Вернигоры, 4
308.3 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -58,70 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, просп. Химиков, 30/4-А
309.0 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -58,70 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Пашутинская, 75
332.9 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -58,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Срибнокильская, 3-Д
402.2 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP