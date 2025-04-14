Днепр (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Днепр
Аптека бам
Открыто
Закроется через 38 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -58,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Словацкого Юлиуша, 10
6.0 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -58,70 грн
Подорожник
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 46
6.5 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -58,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 38 мин
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 16-А
13.8 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -58,70 грн
В городах рядом
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
71.9 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -58,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 38 мин
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
77.8 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -58,70 грн
Аптека бам
Полтава, ул. Алмазная, 6/11
126.9 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -39,20 грн
Подорожник
Полтава, ул. Мира, 9
127.5 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -39,20 грн
Подорожник
Полтава, ул. Ахтырский Путь, 121-Б
129.5 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -39,20 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 8 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
190.9 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -70,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 38 мин
Харьков, пл. Конституции, 1
193.3 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -70,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 38 мин
Харьков, ул. Бригады Хартия, 24/17
194.1 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
416,25
Экономия при брони: -23,75 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 38 мин
Харьков, просп. Науки, 38
196.3 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -70,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Пашутинская, 75
198.7 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -58,70 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 72-Д
200.0 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
434,99
Экономия при брони: -42,49 грн
Аптека бам
Черкассы, просп. Химиков, 30/4-А
237.3 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -58,70 грн
Аптека
Черкассы, ул. Вернигоры, 4
238.2 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -58,70 грн
Аптека бам
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
238.4 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -58,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 38 мин
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
377.6 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
Подорожник
Белая Церковь, просп. Независимости, 53-Д
379.5 км
Синелия таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №20
Tactus Nutrasciences LLP
462,50
Экономия при брони: -58,70 грн