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Альфа-мелатонин релакс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер, №30 - Запорожье (908863) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 92 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
384,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
384,31
Экономия: -66,15 грн
318,16 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
355,10
Экономия: -36,18 грн
318,92 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
384,60 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
384,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (2)
360,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
384,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
360,52
Экономия: -42,02 грн
318,50 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
384,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
360,32
Экономия: -42,92 грн
317,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
351,88
Экономия: -44,57 грн
307,31 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2)
360,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
384,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
381,95
Экономия: -39,12 грн
342,83 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
384,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
386,23
Экономия: -69,54 грн
316,69 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
363,65
Экономия: -53,04 грн
310,61 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
384,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
373,82
Экономия: -56,64 грн
317,18 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
384,60 грн