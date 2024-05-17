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Альфа-мелатонин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер, №30 - Одесса (908864) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 83 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (34)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
291,40 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
287,51
Экономия: -46,56 грн
240,95 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (34)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
291,40 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (1)
229,93
Экономия: -31,02 грн
198,91 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (34)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
291,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
271,57
Экономия: -30,41 грн
241,16 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (34)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
291,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (1)
281,85
Экономия: -41,08 грн
240,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (34)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
291,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Нежинская, 54
Всего: упаковка (2)
270,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (1)
270,79
Экономия: -30,61 грн
240,18 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: упаковка (2)
270,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Степовая, 52/1
Всего: упаковка (2), блистер (1)
270,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (34)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
291,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (34)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
291,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (1)
277,25
Экономия: -35,32 грн
241,93 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (2)
261,59
Экономия: -19,20 грн
242,39 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (34)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
291,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Болгарская, 42
Всего: упаковка (1)
228,54 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (20)
270,32
Экономия: -29,16 грн
241,16 грн