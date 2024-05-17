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Альфа-мелатонин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер, №30 - Львов (908864) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 46 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (2)
288,22
Экономия: -38,89 грн
249,33 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
263,87
Экономия: -22,45 грн
241,42 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (90)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
291,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (90)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
291,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (90)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
291,40 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
245,77
Экономия: -12,06 грн
233,71 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (4)
270,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
277,49
Экономия: -35,67 грн
241,82 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (90)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
291,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (90)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
291,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (90)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
291,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (90)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
291,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (90)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
291,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
267,54
Экономия: -25,04 грн
242,50 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
270,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (90)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
291,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (90)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
291,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
262,17
Экономия: -20,14 грн
242,03 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (90)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
291,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (90)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
291,40 грн