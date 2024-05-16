Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на функции ЦНСДиетические добавки мягкого успокаивающего действияАльфа-мелатонинЦены в аптеках

Альфа-мелатонин таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер, №30 - Харьков (908864) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 73 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
270,00
Экономия: -29,79 грн
240,21 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
269,19
Экономия: -27,47 грн
241,72 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (2)
270,00 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
270,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
247,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
272,67
Экономия: -30,74 грн
241,93 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
282,74
Экономия: -41,90 грн
240,84 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-А
Всего: упаковка (2)
270,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
293,83
Экономия: -50,52 грн
243,31 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
282,91
Экономия: -42,07 грн
240,84 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
271,71
Экономия: -28,73 грн
242,98 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
247,10 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (1)
276,79
Экономия: -35,90 грн
240,89 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Москалевская, 61
Всего: упаковка (2)
270,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (1)
273,14
Экономия: -30,96 грн
242,18 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
247,10 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 16
Всего: упаковка (2)
270,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
290,79
Экономия: -49,84 грн
240,95 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
265,98
Экономия: -24,93 грн
241,05 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
272,26
Экономия: -30,18 грн
242,08 грн