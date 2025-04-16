Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Запорожье
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони: -40,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
8.8 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони: -40,10 грн
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 35
62.6 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
69.2 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони: -57,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 65
129.8 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
297,60
Экономия при брони: -20,29 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 13
150.9 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
123,25
Экономия при брони: -6,70 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 71
371.7 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони: -40,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 80
372.0 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони: -40,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чубинское, ул. Бориспольская, 8
421.4 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
664,20
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Гоголя, 16
428.0 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони: -40,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Свободы, 1-А
624.9 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони: -40,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 96
716.3 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
615,49
Экономия при брони: -16,76 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, ул. Коновальца, 26
716.4 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони: -20,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Клиническая, 4-А
725.8 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Мира, 5
728.2 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони: -73,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Клевань, ул. Центральная, 1
736.0 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони: -40,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Ивасюка Владимира, 11
778.4 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Луцк, просп. Возрождения, 26-А
779.0 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони: -40,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 173-В
782.5 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони: -0,10 грн
Пульс
Закрыто
Открывается в 05:00
Львов, ул. Лычаковская, 152
840.7 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP