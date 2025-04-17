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Альфапрост (Alfaprost)
Альфапрост (Alfaprost)
Винница
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Свободы, 1-А
110.3 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони:
-43,10 грн
694,90
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Гоголя, 16
132.9 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони:
-43,10 грн
694,90
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Клиническая, 4-А
211.6 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
664,10
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чубинское, ул. Бориспольская, 8
211.7 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
664,20
Экономия при брони:
-0,10 грн
664,10
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Мира, 5
214.0 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони:
-73,90 грн
664,10
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, ул. Бандеры Степана, 49
221.0 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони:
-21,60 грн
716,40
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 96
222.4 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
615,49
Экономия при брони:
-18,01 грн
597,48
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, ул. Коновальца, 26
223.3 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони:
-21,60 грн
716,40
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Клевань, ул. Центральная, 1
243.5 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони:
-43,10 грн
694,90
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Ивасюка Владимира, 11
275.2 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
737,90
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Луцк, просп. Возрождения, 26-А
279.6 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони:
-43,10 грн
694,90
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 173-В
280.0 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
737,90
грн
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Пульс
Закрыто
Открывается в 05:00
Львов, ул. Лычаковская, 152
326.1 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
992,30
грн
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Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 6
327.5 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
951,40
грн
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Пульс
Закрыто
Открывается в 05:00
Львов, ул. Гринченко, 2-А
327.9 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
930,90
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Шептицкого, 1
328.5 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони:
-43,10 грн
694,90
грн
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Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
330.3 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
961,60
грн
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Пульс
Закрыто
Открывается в 05:00
Львов, ул. Владимира Великого, 61
330.8 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
879,80
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Героев УПА, 73
331.4 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
679,50
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Бабия, 14
332.3 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони:
-58,50 грн
679,50
грн
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