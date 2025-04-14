Киев
Альфапрост (Alfaprost)

Альфапрост (Alfaprost)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 2 аптеках в Одесса
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 80
5.1 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони: -40,10 грн
697,90 грн
В городах рядом
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Победы, 13
230.1 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
123,25
Экономия при брони: -6,70 грн
116,55 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 65
265.4 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
287,12
Экономия при брони: -9,81 грн
277,31 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
369.6 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони: -40,10 грн
697,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Белая Церковь, ул. Гоголя, 16
370.6 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони: -40,10 грн
697,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
372.8 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони: -40,10 грн
697,90 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
387.1 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони: -57,00 грн
681,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 35
397.1 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
681,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Свободы, 1-А
427.8 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони: -40,10 грн
697,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чубинское, ул. Бориспольская, 8
433.3 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
664,20
Экономия при брони: -0,10 грн
664,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Тернополь, ул. Клиническая, 4-А
508.7 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
664,10 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Мира, 5
510.1 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони: -73,90 грн
664,10 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Ивано-Франковск, ул. Ивасюка Владимира, 11
521.2 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони: -0,10 грн
737,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 173-В
523.6 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони: -0,10 грн
737,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Ровно, ул. Соборная, 96
563.8 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
615,49
Экономия при брони: -16,76 грн
598,73 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Ровно, ул. Коновальца, 26
565.0 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони: -20,10 грн
717,90 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
572.5 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
516,60
Экономия при брони: -0,10 грн
516,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Клевань, ул. Центральная, 1
584.5 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони: -40,10 грн
697,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Стрый, ул. Багряного Ивана, 4
594.8 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони: -40,10 грн
697,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Шептицкого, 1
602.5 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони: -40,10 грн
697,90 грн
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