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Альфапрост (Alfaprost)
Альфапрост (Alfaprost)
Николаев
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 71
111.3 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони:
-43,10 грн
694,90
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 80
111.6 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони:
-43,10 грн
694,90
грн
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Ощад аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Победы, 13
122.1 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
123,25
Экономия при брони:
-7,20 грн
116,05
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 65
159.1 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
294,00
Экономия при брони:
-16,70 грн
277,31
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
259.2 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони:
-43,10 грн
694,90
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
262.4 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони:
-43,10 грн
694,90
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
278.3 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони:
-58,50 грн
679,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 35
287.7 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
679,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Белая Церковь, ул. Гоголя, 16
346.6 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони:
-43,10 грн
694,90
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чубинское, ул. Бориспольская, 8
392.0 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
664,20
Экономия при брони:
-0,10 грн
664,10
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Свободы, 1-А
462.1 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони:
-43,10 грн
694,90
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Тернополь, ул. Клиническая, 4-А
554.1 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
664,10
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Мира, 5
555.9 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони:
-73,90 грн
664,10
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Ивасюка Владимира, 11
582.9 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
737,90
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Ровно, ул. Бандеры Степана, 49
585.0 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони:
-21,60 грн
716,40
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 173-В
586.0 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
737,90
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Ровно, ул. Соборная, 96
586.4 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
615,49
Экономия при брони:
-18,01 грн
597,48
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Ровно, ул. Коновальца, 26
587.3 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони:
-21,60 грн
716,40
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Клевань, ул. Центральная, 1
607.5 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони:
-43,10 грн
694,90
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Луцк, просп. Возрождения, 26-А
643.1 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони:
-43,10 грн
694,90
грн
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