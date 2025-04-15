Львов (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Львов
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Героев УПА, 73
2.0 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 6
2.4 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Бабия, 14
3.3 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони: -57,00 грн
Пульс
Львов, ул. Владимира Великого, 61
3.5 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
Пульс
Львов, ул. Лычаковская, 152
3.8 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
Пульс
Львов, ул. Патона, 9/4
4.2 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
Пульс
Львов, ул. Гринченко, 2-А
4.5 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Брюховичи, ул. Ивасюка, 1
8.8 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
664,20
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Шептицкого, 1
35.0 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони: -40,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Стрый, ул. Багряного Ивана, 4
64.8 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони: -40,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Ивасюка Владимира, 11
113.6 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 173-В
114.3 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Мира, 5
116.7 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони: -73,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Клиническая, 4-А
118.9 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Луцк, просп. Возрождения, 26-А
140.6 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони: -40,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Клевань, ул. Центральная, 1
175.2 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони: -40,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 96
180.9 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
615,49
Экономия при брони: -16,76 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, ул. Коновальца, 26
182.7 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони: -20,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Свободы, 1-А
219.6 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони: -40,10 грн