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Альфапрост (Alfaprost)
Альфапрост (Alfaprost)
Киев
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чубинское, ул. Бориспольская, 8
24.6 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
664,20
Экономия при брони:
-0,10 грн
664,10
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Гоголя, 16
78.1 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони:
-40,10 грн
697,90
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Свободы, 1-А
275.8 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони:
-33,90 грн
704,10
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, ул. Коновальца, 26
301.9 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони:
-17,00 грн
721,00
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 96
302.6 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
615,49
Экономия при брони:
-14,18 грн
601,31
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Клевань, ул. Центральная, 1
318.7 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони:
-40,10 грн
697,90
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 65
347.3 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
288,60
Экономия при брони:
-11,29 грн
277,31
грн
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Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 13
362.9 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
123,25
Экономия при брони:
-6,70 грн
116,55
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Луцк, просп. Возрождения, 26-А
364.6 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони:
-40,10 грн
697,90
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Клиническая, 4-А
364.9 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
664,10
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Мира, 5
367.6 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони:
-73,90 грн
664,10
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
388.5 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони:
-57,00 грн
681,00
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 35
402.8 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
681,00
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
418.3 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
516,60
Экономия при брони:
-0,10 грн
516,50
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, дорога Фонтанская, 2
444.9 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони:
-40,10 грн
697,90
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 80
446.0 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони:
-40,10 грн
697,90
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
446.2 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони:
-40,10 грн
697,90
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Ивасюка Владимира, 11
448.5 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
737,90
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
452.9 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони:
-40,10 грн
697,90
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 173-В
453.7 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
737,90
грн
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