Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Кривой Рог
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 65
8.3 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
297,60
Экономия при брони: -20,29 грн
Ощад аптека
Кривой Рог, просп. Победы, 13
29.8 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
123,25
Экономия при брони: -6,70 грн
В городах рядом
Аптека бам
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
130.1 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони: -57,00 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Запорожская, 13
133.0 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони: -40,10 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
138.5 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони: -40,10 грн
Подорожник
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 35
141.4 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
Аптека бам
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 71
259.5 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони: -40,10 грн
Подорожник
Одесса, ул. Филатова Академика, 80
259.8 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони: -40,10 грн
Подорожник
Белая Церковь, ул. Гоголя, 16
318.0 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони: -40,10 грн
Подорожник
Чубинское, ул. Бориспольская, 8
331.0 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
664,20
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека бам
Хмельницкий, ул. Свободы, 1-А
498.4 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони: -43,10 грн
Подорожник
Тернополь, ул. Клиническая, 4-А
598.5 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
Подорожник
Ровно, ул. Соборная, 96
598.9 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
615,49
Экономия при брони: -18,01 грн
Подорожник
Ровно, ул. Коновальца, 26
599.2 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони: -21,60 грн
Аптека бам
Тернополь, ул. Мира, 5
600.8 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони: -73,90 грн
Подорожник
Клевань, ул. Центральная, 1
619.2 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони: -43,10 грн
Аптека бам
Ивано-Франковск, ул. Ивасюка Владимира, 11
647.5 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 173-В
651.4 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека бам
Луцк, просп. Возрождения, 26-А
660.6 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони: -43,10 грн
Подорожник
Николаев, ул. Шептицкого, 1
712.7 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони: -40,10 грн