Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Харьков
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
8.0 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
516,60
Экономия при брони: -0,10 грн
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 35
193.0 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
195.6 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони: -57,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
253.6 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони: -40,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
256.2 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони: -40,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 65
303.9 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
291,55
Экономия при брони: -14,24 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 13
341.6 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
123,25
Экономия при брони: -6,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чубинское, ул. Бориспольская, 8
386.4 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
664,20
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Гоголя, 16
439.2 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони: -40,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, дорога Фонтанская, 2
566.7 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони: -40,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 80
569.1 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони: -40,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Свободы, 1-А
667.0 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони: -40,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 26 мин
Ровно, ул. Коновальца, 26
712.2 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони: -20,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 96
712.9 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
615,49
Экономия при брони: -16,76 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Клевань, ул. Центральная, 1
728.8 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони: -40,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Клиническая, 4-А
764.7 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Мира, 5
767.3 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони: -73,90 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Луцк, просп. Возрождения, 26-А
774.7 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони: -40,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Ивасюка Владимира, 11
838.8 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 173-В
843.7 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони: -0,10 грн