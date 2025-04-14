Днепр (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Днепр
Аптека бам
Открыто
Закроется через 38 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони: -57,00 грн
Подорожник
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 35
13.7 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
В городах рядом
Аптека бам
Открыто
Закроется через 38 мин
Запорожье, ул. Запорожская, 13
72.4 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони: -40,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 38 мин
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
77.8 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони: -40,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 38 мин
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 65
125.3 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
287,12
Экономия при брони: -9,81 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется через 38 мин
Кривой Рог, просп. Победы, 13
159.0 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
123,25
Экономия при брони: -6,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 38 мин
Чубинское, ул. Бориспольская, 8
365.8 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
664,20
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 38 мин
Белая Церковь, ул. Гоголя, 16
382.0 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони: -40,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 38 мин
Одесса, ул. Филатова Академика, 80
390.7 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони: -40,10 грн
Аптека бам
Хмельницкий, ул. Свободы, 1-А
590.8 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони: -40,10 грн
Подорожник
Ровно, ул. Коновальца, 26
672.2 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони: -20,10 грн
Подорожник
Ровно, ул. Соборная, 96
672.3 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
615,49
Экономия при брони: -16,76 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 38 мин
Клевань, ул. Центральная, 1
691.4 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони: -40,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 38 мин
Тернополь, ул. Клиническая, 4-А
692.2 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
Аптека бам
Тернополь, ул. Мира, 5
694.7 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони: -73,90 грн
Аптека бам
Луцк, просп. Возрождения, 26-А
735.5 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони: -40,10 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 38 мин
Ивано-Франковск, ул. Ивасюка Владимира, 11
751.1 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 173-В
755.5 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони: -0,10 грн
Пульс
Львов, ул. Лычаковская, 152
805.9 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
Пульс
Открыто
Закроется через 38 мин
Львов, ул. Руфа Юрия, 6
807.3 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP