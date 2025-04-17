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Альфапрост (Alfaprost)
Альфапрост (Alfaprost)
Чернигов
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Закрыто
Открывается в 08:00
Чубинское, ул. Бориспольская, 8
127.8 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
664,20
Экономия при брони:
-0,10 грн
664,10
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Гоголя, 16
206.2 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони:
-52,40 грн
685,60
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Ровно, ул. Коновальца, 26
364.1 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони:
-34,90 грн
703,10
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется через 22 мин
Ровно, ул. Бандеры Степана, 49
364.6 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони:
-34,90 грн
703,10
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется через 22 мин
Ровно, ул. Соборная, 96
365.5 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
615,49
Экономия при брони:
-29,11 грн
586,39
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Клевань, ул. Центральная, 1
376.3 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони:
-52,40 грн
685,60
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется через 22 мин
Хмельницкий, ул. Свободы, 1-А
380.0 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони:
-52,40 грн
685,60
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется через 22 мин
Луцк, просп. Возрождения, 26-А
420.6 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони:
-52,40 грн
685,60
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 65
421.0 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
295,25
Экономия при брони:
-17,95 грн
277,31
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
427.0 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони:
-63,10 грн
674,90
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется через 22 мин
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 35
439.2 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
674,90
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Клиническая, 4-А
455.7 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
664,10
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется через 22 мин
Тернополь, ул. Мира, 5
458.4 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони:
-73,90 грн
664,10
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
494.3 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони:
-52,40 грн
685,60
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
500.7 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони:
-52,40 грн
685,60
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Гринченко, 2-А
540.6 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
930,90
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Лычаковская, 152
541.1 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
992,30
грн
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Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 6
542.3 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
951,40
грн
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Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
545.2 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
961,60
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется через 22 мин
Ивано-Франковск, ул. Ивасюка Владимира, 11
545.8 км
Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №60
Tactus Nutrasciences LLP
738,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
737,90
грн
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