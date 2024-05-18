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Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер, №60 - Запорожье (908866) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 109 аптеках
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
664,20 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
661,44
Экономия: -113,86 грн
547,58 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
609,29
Экономия: -62,09 грн
547,20 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
627,99
Экономия: -96,41 грн
531,58 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
664,20 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
664,20 грн
Аптека доброго дня
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Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (2)
580,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
594,99
Экономия: -63,41 грн
531,58 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
620,64
Экономия: -72,34 грн
548,30 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
664,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
620,37
Экономия: -73,89 грн
546,48 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
604,64
Экономия: -57,61 грн
547,03 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2)
580,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
664,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
656,57
Экономия: -67,54 грн
589,03 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
664,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
660,24
Экономия: -114,43 грн
545,81 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
625,22
Экономия: -72,19 грн
553,03 грн
Аптека интернет цен
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Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (17)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
664,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
645,64
Экономия: -97,83 грн
547,81 грн