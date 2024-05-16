Альфапрост таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер, №60 - Харьков (908866) Лекарственный препарат - Цены
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Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
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Харьков, ул. Сумская, 23/34
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Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Аптека оптовых цен
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Всего: упаковка (12)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Аптека 9-1-1
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Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Аптека низкие цены №1
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Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Аптека низкие цены №1
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Харьков, ул. Сумская, 41/2