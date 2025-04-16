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Ментосил (Menthosil)
Ментосил (Menthosil)
Николаев
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Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Пшеничная, 16
404.6 км
Ментосил леденцы от кашля леденцы со вкусом лимона №300
Аметрин ФК
287,27
Экономия при брони:
-31,49 грн
255,79
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Тернополь, ул. Киевская, 10-В
552.8 км
Ментосил леденцы от кашля леденцы со вкусом лимона №300
Аметрин ФК
27,90
Экономия при брони:
-2,27 грн
25,62
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
670.3 км
Ментосил леденцы от кашля леденцы со вкусом лимона №300
Аметрин ФК
6,30
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Борислав, ул. Ковалива, 53
685.7 км
Ментосил леденцы от кашля леденцы со вкусом лимона №300
Аметрин ФК
401,31
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 16:00
Першотравневое, ул. Вишневая, 2-А
432.8 км
Ментосил леденцы от кашля леденцы со вкусом лимона №300
Аметрин ФК
Аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Змиев, шоссе Тарановское, 1-Б
443.5 км
Ментосил леденцы от кашля леденцы со вкусом лимона №300
Аметрин ФК
Аптека
Открыто
Закроется в 17:00
Змиев, перек. 6-й Стрелковой Дивизии / Калинина, 1-А/1-А
444.4 км
Ментосил леденцы от кашля леденцы со вкусом лимона №300
Аметрин ФК
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Шелудьковка, ул. Дружбы, 92
455.3 км
Ментосил леденцы от кашля леденцы со вкусом лимона №300
Аметрин ФК
Аптека
Открыто
Закроется в 17:00
Харьков, ул. Культуры, 10
464.0 км
Ментосил леденцы от кашля леденцы со вкусом лимона №300
Аметрин ФК
Сатурн-фарм
Открыто
Закроется в 18:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 268
466.3 км
Ментосил леденцы от кашля леденцы со вкусом лимона №300
Аметрин ФК
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