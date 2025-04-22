Харьков (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Харьков
Аптека
Харьков, ул. Культуры, 10
2.3 км
Ментосил леденцы от кашля леденцы со вкусом лимона №300
Аметрин ФК
Сатурн-фарм
Харьков, просп. Героев Харькова, 268
10.3 км
Ментосил леденцы от кашля леденцы со вкусом лимона №300
Аметрин ФК
В городах рядом
Фармация
Киев, ул. Пшеничная, 16
418.7 км
Ментосил леденцы от кашля леденцы со вкусом лимона №300
Аметрин ФК
287,27
Экономия при брони: -31,49 грн
Подорожник
Тернополь, ул. Киевская, 10-В
762.5 км
Ментосил леденцы от кашля леденцы со вкусом лимона №300
Аметрин ФК
27,90
Экономия при брони: -0,00 грн
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
875.0 км
Ментосил леденцы от кашля леденцы со вкусом лимона №300
Аметрин ФК
Пульс
Борислав, ул. Ковалива, 53
924.4 км
Ментосил леденцы от кашля леденцы со вкусом лимона №300
Аметрин ФК
Аптека
Першотравневое, ул. Вишневая, 2-А
35.3 км
Ментосил леденцы от кашля леденцы со вкусом лимона №300
Аметрин ФК
Аптека
Змиев, перек. 6-й Стрелковой Дивизии / Калинина, 1-А/1-А
35.8 км
Ментосил леденцы от кашля леденцы со вкусом лимона №300
Аметрин ФК
Аптека
Шелудьковка, ул. Дружбы, 92
40.0 км
Ментосил леденцы от кашля леденцы со вкусом лимона №300
Аметрин ФК