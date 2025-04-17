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Ментосил (Menthosil)
Ментосил (Menthosil)
Чернигов
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Пшеничная, 16
134.9 км
Ментосил леденцы от кашля леденцы со вкусом лимона №300
Аметрин ФК
287,27
Экономия при брони:
-31,49 грн
255,79
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Тернополь, ул. Киевская, 10-В
453.5 км
Ментосил леденцы от кашля леденцы со вкусом лимона №300
Аметрин ФК
27,90
Экономия при брони:
-2,61 грн
25,29
грн
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Пульс
Открыто
Закроется через 23 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
544.7 км
Ментосил леденцы от кашля леденцы со вкусом лимона №300
Аметрин ФК
6,30
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Борислав, ул. Ковалива, 53
607.8 км
Ментосил леденцы от кашля леденцы со вкусом лимона №300
Аметрин ФК
380,52
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Культуры, 10
385.1 км
Ментосил леденцы от кашля леденцы со вкусом лимона №300
Аметрин ФК
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Першотравневое, ул. Вишневая, 2-А
396.5 км
Ментосил леденцы от кашля леденцы со вкусом лимона №300
Аметрин ФК
Сатурн-фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 268
397.1 км
Ментосил леденцы от кашля леденцы со вкусом лимона №300
Аметрин ФК
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Змиев, шоссе Тарановское, 1-Б
409.4 км
Ментосил леденцы от кашля леденцы со вкусом лимона №300
Аметрин ФК
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Змиев, перек. 6-й Стрелковой Дивизии / Калинина, 1-А/1-А
410.7 км
Ментосил леденцы от кашля леденцы со вкусом лимона №300
Аметрин ФК
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Шелудьковка, ул. Дружбы, 92
421.8 км
Ментосил леденцы от кашля леденцы со вкусом лимона №300
Аметрин ФК
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