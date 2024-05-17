Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки, улучшающие процессы пищеварения и функциональное состояние ЖКТАрфаФармЦены в аптеках

АрфаФарм фиточай фильтр-пакет 1.5 г тм Solution Pharm, №20 - Львов (915257) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (1)
67,89 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Жидачов, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (1)
68,35 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, пл. Роксоланы, 30-А
Всего: упаковка (1)
67,63 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Владимира Великого, 66/1
Всего: упаковка (1)
68,55 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Орлика Филиппа, 18-А
Всего: упаковка (1)
68,29 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Зеленая, 21
Всего: упаковка (1)
67,91 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, просп. Черновола Вячеслава, 2/1
Всего: упаковка (6)
67,88 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Коперника, 3
Всего: упаковка (1)
67,67 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 24
Всего: упаковка (1)
67,81 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, просп. Леси Украинки, 1
Всего: упаковка (1)
68,45 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Добромиль, пл. Рынок, 11
Всего: упаковка (1)
68,05 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Радивилов, ул. Четвертного, 9-А
Всего: упаковка (1)
67,63 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Почаев, ул. Лосятинская, 1-Б
Всего: упаковка (1)
68,30 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Локачи, ул. Степная, 8-А
Всего: упаковка (4)
67,72 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, бульв. Южный, 20
Всего: упаковка (6)
68,30 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (8)
68,02 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 89
Всего: упаковка (1)
67,89 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 70
Всего: упаковка (1)
68,03 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 177
Всего: упаковка (1)
68,45 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 7
Всего: упаковка (1)
67,85 грн