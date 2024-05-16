К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, ул. Харьковская, 7-А Всего: упаковка (1) 671,08 Экономия: -64,39 грн 606,69 грн Забронировать

Аптека шар@ Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, просп. Науки, 171 Всего: упаковка (1) 690,53 Экономия: -82,87 грн 607,66 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Запорожье, просп. Соборный, 149 Всего: упаковка (3) 748,01 Экономия: -94,05 грн 653,96 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Борисполь, ул. Киевский Шлях, 2/6 Всего: упаковка (1) 799,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Бровары, ул. Киевская, 253 Всего: упаковка (3) 799,00 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, шоссе Харьковское, 144-А Всего: упаковка (1) 697,75 Экономия: -96,07 грн 601,68 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Гришко Михаила, 5 Всего: упаковка (4) 799,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Тальновская, 3 Всего: упаковка (1) 799,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, просп. Бажана Николая, 8 Всего: упаковка (4) 799,00 грн Забронировать

Аптека шар@ Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Малышко Андрея, 3-Н Всего: упаковка (1) 696,56 Экономия: -91,85 грн 604,71 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 4-А Всего: упаковка (2) 799,00 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А Всего: упаковка (1) 727,74 Экономия: -77,30 грн 650,44 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Киев, ул. Лаврухина, 4 Всего: упаковка (1) 799,00 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Каштановая, 5-В Всего: упаковка (1) 643,20 Экономия: -80,06 грн 563,14 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, бульв. Михновского Николая, 16-А Всего: упаковка (2) 799,00 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Гусовского, 8/10 Всего: упаковка (1) 746,36 Экономия: -138,32 грн 608,04 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, бульв. Леси Украинки, 26 Всего: упаковка (1) 799,00 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Киев, ул. Мечникова, 10/2 Всего: упаковка (1) 728,98 Экономия: -117,88 грн 611,10 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, пл. Бессарабская, 7 Всего: упаковка (1) 799,00 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Бассейная, 10 Всего: упаковка (1) 740,36 Экономия: -128,47 грн 611,89 грн Забронировать