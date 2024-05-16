К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, ул. Харьковская, 7-А Всего: упаковка (1) 518,43 Экономия: -31,73 грн 486,70 грн Забронировать

Аптека шар@ Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, просп. Науки, 171 Всего: упаковка (1) 611,10 Экономия: -73,34 грн 537,76 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Запорожье, просп. Соборный, 149 Всего: упаковка (2) 527,65 Экономия: -32,53 грн 495,12 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Борисполь, ул. Киевский Шлях, 2/6 Всего: упаковка (1) 834,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Бровары, ул. Киевская, 253 Всего: упаковка (1) 834,00 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, шоссе Харьковское, 144-А Всего: упаковка (1) 501,78 Экономия: -31,46 грн 470,32 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Гришко Михаила, 5 Всего: упаковка (1) 834,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Тальновская, 3 Всего: упаковка (1) 834,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, просп. Бажана Николая, 8 Всего: упаковка (1) 834,00 грн Забронировать

Аптека шар@ Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Малышко Андрея, 3-Н Всего: упаковка (1) 618,81 Экономия: -81,60 грн 537,21 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 4-А Всего: упаковка (1) 834,00 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А Всего: упаковка (1) 578,04 Экономия: -21,32 грн 556,72 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Киев, ул. Лаврухина, 4 Всего: упаковка (1) 834,00 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Каштановая, 5-В Всего: упаковка (2) 567,49 Экономия: -70,64 грн 496,85 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, бульв. Михновского Николая, 16-А Всего: упаковка (1) 834,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, бульв. Леси Украинки, 26 Всего: упаковка (2) 834,00 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Киев, ул. Мечникова, 10/2 Всего: упаковка (1) 644,52 Экономия: -104,22 грн 540,30 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, пл. Бессарабская, 7 Всего: упаковка (1) 834,00 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Бассейная, 10 Всего: упаковка (1) 526,38 Экономия: -28,06 грн 498,32 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 10:00 График работы Киев, пл. Независимости, 2 Всего: упаковка (1) 834,00 грн Забронировать