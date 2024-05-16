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Rilastil D-Clar крем для кожи склонной к пигментации 40 мл - Харьков (915548) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
518,43
Экономия: -31,73 грн
486,70 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
611,10
Экономия: -73,34 грн
537,76 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
527,65
Экономия: -32,53 грн
495,12 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 2/6
Всего: упаковка (1)
834,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 253
Всего: упаковка (1)
834,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-А
Всего: упаковка (1)
501,78
Экономия: -31,46 грн
470,32 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 5
Всего: упаковка (1)
834,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Тальновская, 3
Всего: упаковка (1)
834,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 8
Всего: упаковка (1)
834,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 3-Н
Всего: упаковка (1)
618,81
Экономия: -81,60 грн
537,21 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 4-А
Всего: упаковка (1)
834,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (1)
578,04
Экономия: -21,32 грн
556,72 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Лаврухина, 4
Всего: упаковка (1)
834,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Каштановая, 5-В
Всего: упаковка (2)
567,49
Экономия: -70,64 грн
496,85 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 16-А
Всего: упаковка (1)
834,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 26
Всего: упаковка (2)
834,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
644,52
Экономия: -104,22 грн
540,30 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (1)
834,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
526,38
Экономия: -28,06 грн
498,32 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (1)
834,00 грн