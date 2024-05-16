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Rilastil Xerolact эмульсия восстанавливающая с 12% лактатом натрия 400 мл - Львов (915571) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
705,26 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1)
816,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Под Дубом, 7-Б
Всего: упаковка (5)
816,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 16-И
Всего: упаковка (1)
816,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 93
Всего: упаковка (1)
816,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Стрыйская, 45
Всего: упаковка (1)
816,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Кульпарковская, 226-А
Всего: упаковка (1)
816,60 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, пл. Кирилла и Мефодия, 16
Всего: упаковка (1)
641,15 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Киевская, 50
Всего: упаковка (1)
816,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 10 мин
Буча, ул. Киево-Мироцкая, 104-Д
Всего: упаковка (1)
816,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Вишневое, ул. Святошинская, 28
Всего: упаковка (1)
816,60 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Софиевская Борщаговка, просп. Мартынова, 12
Всего: упаковка (1)
641,15 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 67
Всего: упаковка (2)
641,22 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Змиенко Всеволода, 21
Всего: упаковка (1)
641,15 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, дорога Кольцевая, 1
Всего: упаковка (2)
816,60 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Европейского Союза, 43-Б
Всего: упаковка (1)
557,58 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 13-Б
Всего: упаковка (1)
816,60 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Практичная, 2
Всего: упаковка (1)
673,21 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 1-А
Всего: упаковка (2)
660,38 грн
Виталюкс
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (1)
641,15 грн