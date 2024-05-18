Все аптеки Украины
Косметические средстваДетская косметикаApivita mini bees шампунь детскийЦены в аптеках

Apivita mini bees шампунь детский 500 мл с черникой и медом - Запорожье (912885) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Элитфарм
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
853,00
Экономия: -111,00 грн
742,00 грн
В других городах:
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 10:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (1)
916,48 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (2)
943,20 грн
Первая аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
888,37 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
879,87 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (3)
943,63 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
886,34 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1)
888,40 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
Всего: упаковка (1)
950,94 грн
Аптекарь
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Бровары, ул. Киевская, 316
Всего: упаковка (1)
874,82 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (2)
943,20 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Практичная, 2
Всего: упаковка (2)
786,00 грн
Виталюкс
Подробнее
Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (2)
779,10 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
882,26 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
940,86 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 4
Всего: упаковка (1)
779,10 грн
Виталюкс
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
Всего: упаковка (1)
833,16 грн
Онлайн №2
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
Всего: упаковка (1)
833,16 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (1)
817,44 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
Всего: упаковка (4)
975,61 грн