Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиШампуниSCALP Шампунь для волос безсульфатный с аминокислотамиЦены в аптеках

SCALP Шампунь для волос безсульфатный с аминокислотами 500 мл - Киев (910572) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
206,72 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (3)
207,03 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
197,94 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
197,64 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (2)
197,38 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
206,18 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
199,28 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (3)
196,47 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (1)
197,99 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (2)
205,51 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 34
Всего: упаковка (2)
206,15 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-Г
Всего: упаковка (2)
196,53 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Коласа Якуба, 15-А
Всего: упаковка (1)
207,53 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
Всего: упаковка (1)
197,40 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Нежин, пл. Заньковецкой Марии, 4
Всего: упаковка (2)
208,31 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Пирятин, ул. Соборная, 34
Всего: упаковка (1)
197,76 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
Всего: упаковка (3)
198,02 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Смелянская, 45
Всего: упаковка (2)
206,75 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Липовец, ул. Липковского Василия, 57
Всего: упаковка (2)
208,09 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Умань, ул. Шевченко Тараса, 41
Всего: упаковка (1)
198,20 грн