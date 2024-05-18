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911 "Угрисепт" гель-бальзам для проблемной кожи тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл - Запорожье (904273) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 56 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
70,31
Экономия: -12,24 грн
58,07 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
68,65
Экономия: -7,19 грн
61,46 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
65,79
Экономия: -7,80 грн
57,99 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
68,46
Экономия: -3,43 грн
65,03 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
74,60
Экономия: -4,57 грн
70,03 грн
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Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
62,06
Экономия: -3,98 грн
58,08 грн
Аптека копейка
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Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
75,85
Экономия: -14,31 грн
61,54 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
69,01
Экономия: -4,98 грн
64,03 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
69,46
Экономия: -3,43 грн
66,03 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1)
75,37
Экономия: -4,34 грн
71,03 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (1)
73,79
Экономия: -3,76 грн
70,03 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (1)
70,51
Экономия: -3,48 грн
67,03 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (1)
75,18
Экономия: -5,15 грн
70,03 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (1)
78,71
Экономия: -5,58 грн
73,13 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (1)
62,72
Экономия: -4,14 грн
58,58 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
65,07
Экономия: -4,89 грн
60,18 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
64,57
Экономия: -6,80 грн
57,77 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 51-Д
Всего: упаковка (1)
68,13
Экономия: -10,02 грн
58,11 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
Всего: упаковка (1)
66,95
Экономия: -5,29 грн
61,66 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 30
Всего: упаковка (1)
70,01
Экономия: -11,74 грн
58,27 грн