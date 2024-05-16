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911 "Угрисепт" гель-бальзам для проблемной кожи тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл - Киев (904273) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 140 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (1)
70,33
Экономия: -12,06 грн
58,27 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
74,92
Экономия: -13,17 грн
61,75 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (1)
69,28
Экономия: -11,01 грн
58,27 грн
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
70,35
Экономия: -8,63 грн
61,72 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
69,52
Экономия: -11,25 грн
58,27 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
69,73
Экономия: -7,98 грн
61,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (1)
71,47
Экономия: -9,87 грн
61,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (2)
64,81
Экономия: -7,15 грн
57,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (1)
69,00
Экономия: -7,45 грн
61,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (1)
67,20
Экономия: -9,31 грн
57,89 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (1)
75,71
Экономия: -13,96 грн
61,75 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: упаковка (1)
69,97
Экономия: -11,70 грн
58,27 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (1)
76,78
Экономия: -15,66 грн
61,12 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
Всего: упаковка (1)
72,89
Экономия: -11,29 грн
61,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (1)
66,19
Экономия: -8,04 грн
58,15 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
68,09
Экономия: -6,43 грн
61,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
Всего: упаковка (1)
71,57
Экономия: -9,97 грн
61,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 66
Всего: упаковка (1)
74,25
Экономия: -12,50 грн
61,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Межигорская, 56
Всего: упаковка (1)
70,98
Экономия: -13,26 грн
57,72 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 71
Всего: упаковка (1)
64,99
Экономия: -6,74 грн
58,25 грн