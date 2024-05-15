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911 "Угрисепт" гель-бальзам для проблемной кожи тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл - Харьков (904273) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 31 аптеке
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
70,31
Экономия: -7,96 грн
62,35 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
65,87
Экономия: -7,99 грн
57,88 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
65,47
Экономия: -7,50 грн
57,97 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
68,07
Экономия: -10,22 грн
57,85 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
71,25
Экономия: -10,73 грн
60,52 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
64,97
Экономия: -7,05 грн
57,92 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (1)
58,33
Экономия: -5,20 грн
53,13 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (1)
67,95
Экономия: -8,94 грн
59,01 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (1)
71,50
Экономия: -10,16 грн
61,34 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (1)
67,01
Экономия: -9,05 грн
57,96 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (1)
68,30
Экономия: -10,58 грн
57,72 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (3)
69,96
Экономия: -10,30 грн
59,66 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Старицкого, 16
Всего: упаковка (1)
67,37
Экономия: -11,50 грн
55,87 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Гагарина, 179
Всего: упаковка (1)
67,72
Экономия: -9,86 грн
57,86 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (1)
66,11
Экономия: -7,77 грн
58,34 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 23/1
Всего: упаковка (1)
71,61
Экономия: -11,44 грн
60,17 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. 1-й Лесопарковый, 5
Всего: упаковка (1)
67,95
Экономия: -8,29 грн
59,66 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Лесопарковская, 2
Всего: упаковка (1)
64,12
Экономия: -5,13 грн
58,99 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Валентиновская, 18-А
Всего: упаковка (1)
67,29
Экономия: -6,97 грн
60,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 307
Всего: упаковка (1)
67,85
Экономия: -9,34 грн
58,51 грн