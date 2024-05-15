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911 "Угрисепт" гель-бальзам для проблемной кожи тм "911 Ваша служба спасения" 100 мл - Днепр (Днепропетровск) (904273) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 66 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
70,47
Экономия: -8,75 грн
61,72 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
68,10
Экономия: -9,56 грн
58,54 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
73,49
Экономия: -11,74 грн
61,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
72,30
Экономия: -10,70 грн
61,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
66,06
Экономия: -8,40 грн
57,66 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
72,56
Экономия: -10,96 грн
61,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
66,86
Экономия: -8,84 грн
58,02 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
72,31
Экономия: -10,97 грн
61,34 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (3)
67,68
Экономия: -6,22 грн
61,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
64,71
Экономия: -6,94 грн
57,77 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (1)
65,79
Экономия: -4,84 грн
60,95 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (1)
61,98
Экономия: -3,94 грн
58,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10-К
Всего: упаковка (1)
62,03
Экономия: -4,67 грн
57,36 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
69,10
Экономия: -7,64 грн
61,46 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (2)
66,94
Экономия: -5,76 грн
61,18 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
Всего: упаковка (1)
70,79
Экономия: -9,27 грн
61,52 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2-Б
Всего: упаковка (2)
71,56
Экономия: -10,32 грн
61,24 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 92
Всего: упаковка (1)
64,00
Экономия: -6,40 грн
57,60 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Независимости, 20-А
Всего: упаковка (1)
68,22
Экономия: -7,36 грн
60,86 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (1)
68,25
Экономия: -7,64 грн
60,61 грн