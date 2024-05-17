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Антгелиос UVmune 400 флюид Oil Control солнцезащитный SPF 50+ с матирующим эффектом тм "La Roche-Posay" 50 мл для жирной чувствительной кожи лица - Запорожье (913435) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (4)
749,00
Экономия: -86,00 грн
663,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (1)
726,67 грн
Аптека оптовых цен
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Запорожье, ул. Сталеваров, 27
Всего: упаковка (1)
723,96 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (6)
762,00
Экономия: -99,00 грн
663,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
789,91 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 68
Всего: упаковка (2)
668,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
Всего: упаковка (2)
668,80 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
762,00
Экономия: -99,00 грн
663,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (2)
749,00
Экономия: -86,00 грн
663,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 5
Всего: упаковка (1)
668,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 7
Всего: упаковка (2)
668,80 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
Всего: упаковка (4)
715,09 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (1)
781,94 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 14
Всего: упаковка (2)
770,81 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (1)
776,56 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 17
Всего: упаковка (1)
668,80 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 11-К
Всего: упаковка (1)
695,29 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
Всего: упаковка (1)
749,00
Экономия: -86,00 грн
663,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 4
Всего: упаковка (2)
699,01 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
Всего: упаковка (2)
668,80 грн