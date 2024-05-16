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Бальзам-спрей двухфазный восстанавливающий для волос "Numero Repair" 200 мл с экстрактом овса - Киев (875379) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (4)
246,55 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (4)
248,26 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (3)
246,71 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (2)
247,69 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
245,63 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
246,65 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (2)
248,89 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (1)
246,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Довженко Александра, 1
Всего: упаковка (2)
236,45 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Голосеевская, 13
Всего: упаковка (1)
246,45 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 6
Всего: упаковка (1)
246,73 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (1)
246,88 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 34
Всего: упаковка (2)
248,98 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Полярная, 8
Всего: упаковка (2)
248,66 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Центральная, 21-Б
Всего: упаковка (2)
247,09 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 47
Всего: упаковка (1)
246,63 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Коласа Якуба, 15-А
Всего: упаковка (2)
248,94 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
Всего: упаковка (1)
248,43 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Обухов, ул. Киевская, 1
Всего: упаковка (2)
246,69 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, ул. Героев Чернобыля, 5/2
Всего: упаковка (2)
246,10 грн