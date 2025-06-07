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Комплексного действия (мультифункциональные)
Зубная паста Сплат профешинал (Toothpaste Splat professional)
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от
140,00
грн
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Характеристики
Производитель
STS Holding Group
Условия продажи
Без рецепта
Объем
80 мл
Косметические средства
4.1.1.2.5. Комплексного действия (мультифункциональные)
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от
140,00
грн
в 1 аптеке других городов
Найти в аптеках
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