Комплексного действия (мультифункциональные)

Зубная паста Сплат профешинал (Toothpaste Splat professional)

Зубная паста серии "Splat professional" Совершенный уход 80 мл №1
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от 140,00 грн
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Характеристики
Производитель
STS Holding Group
Условия продажи
Без рецепта
Объем
80 мл
Косметические средства