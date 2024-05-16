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Sunlife Iron + Vitamin C Brausetabletten железо + витамин C таблетки шипучие туба, №20 - Киев (906335) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 87 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (10)
234,89 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (2)
236,85 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
235,79 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
234,93 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1)
235,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
Всего: упаковка (1)
235,02 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Панаса Мирного, 16/13
Всего: упаковка (1)
236,36 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Полтавская, 10
Всего: упаковка (1)
236,80 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
237,05 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (4)
236,16 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 24-А
Всего: упаковка (1)
236,93 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (1)
234,45 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 7
Всего: упаковка (1)
234,13 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (1)
234,16 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Политехнический, 3-В
Всего: упаковка (8)
237,08 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Бойчука Михаила / Бастионная, 1/2
Всего: упаковка (1)
234,15 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
Всего: упаковка (1)
235,35 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 21
Всего: упаковка (1)
235,42 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 138
Всего: упаковка (1)
236,19 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15-Б
Всего: упаковка (1)
235,92 грн