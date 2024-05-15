К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Черкассы, ул. Небесной Сотни, 59/2 Всего: упаковка (1) 431,52 Экономия: -0,20 грн 431,32 грн Забронировать

D.s. Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Корсунь-Шевченковский, ул. Шевченко Тараса, 27 Всего: упаковка (1) 397,35 грн Забронировать

D.s. Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Васильковская, 15/14 Всего: упаковка (1) 397,35 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, просп. Оболонский, 21 Всего: упаковка (1) 436,16 Экономия: -4,86 грн 431,30 грн Забронировать

D.s. Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Хмельницкий, ул. Заречанская, 38 Всего: упаковка (1) 368,10 грн Забронировать

D.s. Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Хмельницкий, ул. Проскуровская, 18 Всего: упаковка (1) 397,35 грн Забронировать

D.s. Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Березно, ул. Черновола Вячеслава, 1 Всего: упаковка (1) 397,35 грн Забронировать

D.s. Подробнее Открыто Круглосуточно Нетишин, просп. Независимости, 22-Б Всего: упаковка (1) 397,35 грн Забронировать

Аптека сальве Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Ровно, ул. Стельмаха Владимира, 1-В Всего: упаковка (1) 432,14 грн Забронировать

D.s. Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Каменец-Подольский, ул. Князей Кориатовичей, 25-А Всего: упаковка (1) 397,35 грн Забронировать

D.s. Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 42-А Всего: упаковка (1) 397,35 грн Забронировать

D.s. Подробнее Открыто Закроется в 23:00 График работы Каменец-Подольский, ул. Драгоманова, 1 Всего: упаковка (1) 397,35 грн Забронировать

D.s. Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Ровно, ул. Кулика и Гудачека, 23 Всего: упаковка (1) 397,35 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Черновцы, ул. Главная, 265-А Всего: упаковка (1) 434,70 Экономия: -2,22 грн 432,48 грн Забронировать

Семейная аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Черновцы, ул. Главная, 33 Всего: упаковка (1) 433,60 Экономия: -1,91 грн 431,69 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Луцк, просп. Воли, 42 Всего: упаковка (1) 435,69 грн Забронировать

D.s. Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Бучач, ул. Галицкая, 31-Г Всего: упаковка (1) 397,35 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Заболотов, ул. Грушевского Михаила, 11 Всего: упаковка (1) 434,66 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Отыния, ул. Свободы, 3 Всего: упаковка (1) 434,64 грн Забронировать

D.s. Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Сокаль, ул. Петра и Павла, 3 Всего: упаковка (1) 397,35 грн Забронировать