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Амапрол суппозитории 2,4 г контурная ячейковая упаковка, №10 - Харьков (906025) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 27 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (29)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
395,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (6)
408,93
Экономия: -38,96 грн
369,97 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (9)
419,46 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (29)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
395,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (29)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
395,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (29)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
395,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (29)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
395,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
436,83
Экономия: -64,96 грн
371,87 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (29)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
395,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (29)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
395,60 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (29)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
395,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (29)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
395,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (29)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
395,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (29)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
395,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (29)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
395,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
437,40
Экономия: -48,48 грн
388,92 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
Всего: упаковка (1)
438,99
Экономия: -66,42 грн
372,57 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (29)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
395,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (29)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
395,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (2)
398,31
Экономия: -31,50 грн
366,81 грн