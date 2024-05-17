Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыряАргетаинЦены в аптеках

Аргетаин раствор для внутреннего применения флакон 10 мл тм Solution Pharm, №10 - Одесса (908650) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (8), флакон (7)
375,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: флакон (9)
377,70 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (2), флакон (3)
376,60 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 68
Всего: флакон (9)
379,20 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (3), флакон (8)
375,80 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 143
Всего: упаковка (1), флакон (9)
306,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
Всего: упаковка (1), флакон (4)
378,40 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 70/54
Всего: упаковка (1), флакон (3)
378,80 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пироговская, 5
Всего: упаковка (1)
375,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: флакон (6)
378,80 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
Всего: упаковка (1)
375,50 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Варненская, 11
Всего: упаковка (2), флакон (1)
379,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 162
Всего: упаковка (1), флакон (6)
376,90 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Добровольского, 75
Всего: флакон (8)
378,60 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 113-Г
Всего: упаковка (2), флакон (4)
378,50 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Добровольского, 122/1-Б
Всего: упаковка (4), флакон (8)
377,70 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Добровольского, 155
Всего: упаковка (1), флакон (3)
378,80 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Лиманка, ул. Строительная, 48-Г
Всего: упаковка (1), флакон (4)
378,90 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Лиманка, просп. Гуляева Полковника, 111
Всего: флакон (8)
378,70 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Черноморск, просп. Мира, 8-М
Всего: упаковка (1), флакон (8)
378,70 грн